Погода на 13 сентября в Тюмени: пасмурно, плюс 10

В Тюмени пасмурно, плюс 10. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 13 сентября, начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Тюмени будет покрыто облаками. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 4 – 2 градуса, днем плюс 10 – 11. Вечером столбики термометров покажут плюс 8 – 3 градуса. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

13 сентября почитается память святого Киприана, епископа Карфагенского. В прежние времена в этот день наблюдали за обитателями водной стихии: если лягушки прыгают на берег и днем квакают, а рыбы выпрыгивают из воды - будет дождь. С этого времени на огородах убирают корнеплоды: морковь, свеклу, картофель.