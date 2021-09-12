Юные тюменцы узнали о ПДД в библиотеке. Фото - "Библиотеки Тюмени" в ВК.

Юные тюменцы узнали о ПДД в Центральной детской библиотеке. Здесь прошел тематический урок-игре «Островок безопасности». Встречу организовали сотрудники в рамках проекта «Book Сity - территория чтения и творчества».

Участникам мероприятия предложили совершить путешествие Солнечному городу. Детям объяснили, что для прогулки по его улицам необходимо хорошо знать правила дорожного движения.

Мальчики примерили на себя роль регулировщиков движения, а девочки исполнили песню на музыкальном конкурсе «Светофор».

– В качестве штрафа «за нарушение правил» ребята получали шуточные задания. Наибольший отклик мы получили от конкурса «Тише едешь - дальше будешь», во время которого ребятам нужно было проехать на машинках, не задев заградительных конусов, – передает слова организаторов «Тюменская область сегодня».