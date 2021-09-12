В тюменском микрорайоне Казарово появилась спортивная площадка. Фото - dsimp.ru.

В тюменском микрорайоне Казарово появилась спортивная площадка. Ее оборудовали турниковым комплексом и тренажерами. А для самых маленьких есть качели и горки.

– Идея создания принадлежит жителям микрорайона, а решением администрации города она воплотилась в жизнь. Мы здесь уже занимаемся с нашими боксерами, проводим разминку, тренировочные комплексы, – рассказал тренер по боксу Александр Паули.

На новой площадке могут заниматься все желающие в рамках физкультурной работы по месту жительства. Каждый вторник здесь с 13.00 до 15.00 проходят бесплатные занятия по общей физической подготовке. Также в мкрн Казарово бесплатные тренировки по ОФП, подвижные игры проходят на спортивной площадке школы № 52 на ул. Хамита Ярми, передает «Тюменская линия».