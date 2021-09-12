В Тюмени прошла презентация проекта «Наставничество». Фото - Ольга Димитрова.

В Тюмени прошла презентация проекта «Наставничество». Обучение начнется совсем скоро.

По информации организаторов, проект реализуется в Тюмени с 2014 года. Он представляет собой специально разработанную систему сопровождения детей-сирот профессионально подготовленными наставниками, включающую образовательные тренинги, стажировки и трудоустройство.

Фото - Ольга Димитрова.

– Предназначение наставника в том, чтобы дать детям опору, показать возможные жизненные пути и альтернативные жизненные сценарии, помочь раскрыть внутренние ресурсы и научить ими пользоваться, – отметила руководитель проекта Юлия Фатхуллина.

Добавим, что в этом году проект «Наставничество» начинает работу по двум новым направлениям: работа с семьями в трудной жизненной ситуации и трудоустройство выпускников учреждения для детей-сирот, находящихся в социально опасном положении, и молодежи в возрасте до 35 лет.