В Тюмени и Ялуторовске состоится шестой региональный чемпионат профессионалов «Абилимпикс»

Фото: tmt72.ru

Шестой региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» пройдет в Тюмени и Ялуторовске 28-29 сентября.

Организаторы подготовили четыре площадки, на них мастерство продемонстрируют 145 участников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Состязания пройдут в трех категориях: школьники, студенты и специалисты.

Жюри оценят умения участников в 15 компетенциях: «Адаптивная физическая культура», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Декорирование тортов», «Карвинг», «Кондитерское дело», «Массажист», «Медицинский и социальный уход», «Медицинский и лабораторный анализ», «Поварское дело», «Повар-сушист. Паназиатская кухня», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Ресторанный сервис», «Слесарное дело», «Торговля», «Флористика». Судьями станут представители учебных заведений, общественных организаций инвалидов – более 100 экспертов.

Победители регионального чемпионата примут участие в отборочном этапе VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который пройдет в октябре 2021 в очно-дистанционном формате. А финальные соревнования национального чемпионата состоятся в Москве в середине ноября.

Это уже седьмой турнир профессионалов с ограничениями по здоровью в масштабах страны. Первый Национальный чемпионат «Абилимпикс» состоялся в 2015 году. Тюменская область присоединилась к этому движению годом позже, поясняет департамент труда и занятости населения Тюменской области.