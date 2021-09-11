Всероссийский фестиваль кубинской сальсы пройдет в Тюмени

Фото из группы "CHACKA CHACKA | Фестиваль Кубинского Танца" во "ВКонтакте"

Всероссийский фестиваль кубинского танца «CHACKA CHACKA» пройдет в Тюмени 25 – 26 сентября. Принять участие могут как профессиональные танцоры, так и любители, а судить конкурсантов будут эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга.

25 сентября с 1.:00 до 17.00 в спортивной школе «Прибой» пройдут мастер-классы по сальсе, реггетону, мамбо, конге, а также лекция на тему «Инструменты сальсы с живой иллюстрацией».

26 сентября в 20.00 в концертном зале «Золотые ворота Сибири» начнется шоу-программа с live-концертом латиноамериканской музыки и танцевальной вечеринкой.

Развитием сальсы в Тюмени занимается хореограф Наталья Стройкина, она стала инициатором и организатором фестиваля в областной столице. Наталья 14 лет жила и работала в Италии, изучала, практиковала различные направления кубинского танца, выяснил «Вслух.ру».

Участвовать в фестивале могут все желающие: вход для зарегистрированных участников свободный. Зарегистрироваться можно на сайте mamacita.timepad.ru/event/1739470. Полученный на e-mail электронный билет c QR-кодом нужно будет предъявить на входе.