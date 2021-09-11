Тоболяки голосуют за эскиз стрит-арта: лидирует изображение Богоявленской церкви

Фото: администрация Тобольска

Пять вариантов изображения Богоявленской церкви предложили в качестве эскиза для стрит-арта горожанам Тобольска. Всего тоболякам представили 11 эскизов, ознакомиться и проголосовать за которые можно в официальной группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

Мурал с одним из предложенных вариантов появится на фасаде жилого дома на улице Розы Люксембург. При этом сразу пять вариантов посвящены изображению Богоявленской церкви в разных оформлениях, поскольку церковь была расположена буквально в 100 метрах от жилого дома и в ней был крещен сам Дмитрий Менделеев.

Богоявленская церковь была построена в 1691 году, а потому в 2021 году ей исполнится 330 лет со дня завершения постройки. Само здание, к сожалению, было взорвано до основания в 1949 году.

Впрочем, помимо нанесения на фасад дома образа церкви, есть и другие, не менее интересные варианты стрит-артов. К примеру, изображение Чудо-юдо рыбы кита, традиционных сибирских наличников или же имитация фасада дома Корнилова с известными личностями Тобольска. Последний вариант в настоящее время лидирует по числу голосов, уточняет «Тюменская область сегодня».