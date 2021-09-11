Погода на 11 сентября в Тюмени: ветрено, мелкий дождь, ночью до +3

С Ивана мужик осень встречает, баба бабье лето начинает Фото: Ирина Ромашкина

Сегодня, 11 сентября, весь день будет идти дождь, только меняя свою интенсивность. Облака заполонили небо еще накануне, сегодня солнце не появится из-за туч, а днем к тому же будет ветрено.

Как сообщают синоптики, в Тюмени сегодня будет облачно, небольшой, местами умеренный дождь, ветер западный, северо-западный до 7-12 м/с, днем порывы будут достигать до 17 м/с.

Ночью похолодает до +3… +8 градусов, днем термометры покажут +7… +12 градусов.

По церковному календарю сегодня отмечается день усекновения главы Иоанна Крестителя, или, как говорят в народе, День Ивана Постного.

– С Ивана мужик осень встречает, баба бабье лето начинает, — подмечали люди.

Иоанн (Иван) Постный считается переломным рубежом в крестьянских заботах. Полевые работы заканчивались, зато начиналась заготовка разносолов на зиму. Открывались также осенние торги и ярмарки. Получалось, что на Предтечу сходились в одном месте запреты и соблазны, и пост поэтому переносился особенно тяжело.

– Иванов пост не велик, а перед ним и Филиппов пост кулик, — говорили в народе.

Наступает большой поворот и в природе: заканчивается лето, вместе с первыми заморозками приходит осень. На Ивана Постного было принято убирать репу. «Репный праздник» отмечали скромно: без песен и без застолий, зато одаривали постной едой нищих и странников.

По поведению разных птиц в этот день судили о погоде. Если на Ивана Постного летели на юг журавли – это предвещало короткую осень и ранний снег. Если скворцы долго не улетали – ждали сухую осень, а если темными вечерами над землей тянулись стаи грачей – надеялись на хорошую погоду. Также замечали: лебедь летит к снегу, а гусь – к дождю.