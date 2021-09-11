Тюменская молодежь рассказала 72 истории успеха

Фото из группы "ВЕЗДЕХОД – 2021" "ВКонтакте"

Региональные возможности для развития и самореализации в сфере молодежной политики презентуют в своих визитках тюменцы в проекте «Вездеход.Истории». Личным опытом участники делятся в социальных сетях, где размещают посты с хэштегом #вездеход72.

Организаторы собрали 72 истории, которые переработали в интерактивный раздел на специальном сайт, выяснил Moi-portal.ru. На странице проекта также можно пройти квест, который по ответам подберет истории успеха деятелей. Здесь можно прослушать подкасты из серии «Карьерный трек» о профессиональных и личностных перспективах, прочесть тематические статьи и интервью с экспертами.

– Рассказы тюменцев, которые начали карьерный путь с работы в молодежной политике, помогут вдохновиться и реализовать собственные идеи, — считает руководитель проекта «Вездеход-2021» Мария Федоренко.

Своей историей поделился директор центра патриотического воспитания «Достойный выбор» Максим Шереметьев. Уже в студенческие годы он был активистом, а после службы в армии вернулся в молодежную политику. Максим реализовал идею профориентационного проекта для призывников. Он уверен, что молодежные проекты развивают навык управленца и дают опыт.

– Молодежная политика в Тюменской области формирует ценность возможностей, которые тебе предоставляют. Только от человека зависит то, как он воспользуется условиями, которые вокруг него. Бери и делай — ты сам кузнец своего счастья, — отметил Максим.