Юные тюменцы выбрали кружки по интересам

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Всенародная запись в детские кружки и секции города прошла в тюменском ЦУМ. В торговом центре детям представилась возможность выбрать курсы, кружки, секции по интересам, экспозиция собрала 50 направлений дополнительного образования, сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.

На такую ярмарку детского досуга пришло около 2 500 человек, среди них разыграли 100 призов. У посетителей была возможность познакомиться с возможностями 100 кружков, секций и клубов областного центра.

– Самая большая экспозиция была у дворца спорта и творчества «Пионер», который представил 25 направлений своей деятельности, – говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

Можно было выбрать занятия на любой вкус: изобразительное искусство, программирование, робототехника, тренинги по скорочтению, студии танца и фитнеса, музыкальная школа, кулинария и обучение иностранным языкам, вокал и спортивные секции. Все это для детей в возрасте от трех с половиной до 17 лет.