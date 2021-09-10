В Тюмени бабушки устроили workout-зарядку

Фото: Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ"

На утреннюю зарядку в Александровский сад сегодня утром, 10 сентября, выстроились горожане старше 50 лет. Занятия прошло в рамках спортивного праздника «Выбираем спорт», приуроченного к фестивалю «Тюменская осень». Зарядка стала частью проекта «Бабушкин workout», организованного благотворительным фондом «Старшее поколение».

– Конечно, все понравилось, ведь мы собрались вместе, пообщались и провели время с пользой. Во время разминки подошла женщина и попросила присоединиться; мы поддержали. Приходите, мы всех приглашаем, – поделилась впечатлениями одна из участников утренней разминки Наталья Рыбьянова.

Парковая физразминка прошла с соблюдением всех необходимых норм санитарно-эпидемиологической безопасности. Более 20 спортактивистов разделились на две группы по разным спортивным направлениям.

– Сегодняшняя разминка – одно из многочисленных мероприятий, направленных на развитие активного долголетия, спорта в Тюменской области. Приглашаем всех вести здоровый образ жизни и начинать свой день не с кофе, а с полезной разминки, – рассказала исполнительный директор тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение» Ирина Богунова.

Как сообщила и. о. директора Тюменского городского многопрофильного центра Галина Закожурникова, всё, что связано со спортом и активным образом жизни, будет представлено на фестивале «Тюменская осень».

– Обладатели лучших результатов получат памятные подарки от организаторов фестиваля. Кроме этого, мы предусмотрели пригласительные билеты на посещение пробных занятий во все учреждения департамента по спорту и молодежной политики. В дни праздника «Выбираем спорт» их смогут получить все желающие, – отметила она.

Фестиваль «Тюменская осень» пройдет в областной столице с 17 по 19 сентября. Всего на фестивале будет работать более 180 площадок по всему городу.