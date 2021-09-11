В Тюменской области появилась яблоневая аллея в честь борьбы с пандемией коронавируса

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Яблоневая аллея в честь участников борьбы с пандемией коронавируса появилась в Казанском районе Тюменской области сегодня, 11 сентября. Зеленый уголок создали рядом с детским спортивным комплексом «Медведь», сообщает «Мегатюмень».

Волонтеры высадили у спорткомплекса 30 яблонь на месте, где прежде был пустырь.

– В нашем районе мало мест для прогулок – только центральный парк. После высадки мы хотим рассказать жителям, что у нас появилось новое пространство для отдыха, куда они могут прийти и погулять, – рассказала руководитель проекта Руднева Мария.

Организатором проекта выступает Казанский центр развития детей. В апреле 2021 года его представители выиграли финансирование на создание аллеи на региональном конкурсе «Моя идея», проводимом мультицентром «Моя территория».

– Мы поддержали этот проект, потому что важно помнить о тех, кто внес вклад в борьбу с обрушившейся пандемией и продолжает работать над снижением ее последствий. Важный критерий, что это не только привлечение внимания к актуальной теме. После проекта остается и осязаемое благо – местный пустырь превратится в аллею, – комментирует проект «Аллея добра» руководитель мультицентра «Моя территория» Ирина Мустыгина.