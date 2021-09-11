Тюменская область – лидер по производству молока на Урале

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Тюменская область лидирует в производстве молока в хозяйствах всех категорий (179 кг), яиц (507 штук) на душу населения среди регионов Уральского федерального округа по итогам первого полугодия 2021 года, сообщает Вслух.ру со ссылкой на Тюменьстат.

По данным ведомства, Тюменская область лидирует по четырем из 12 показателей. Кроме молочки, регион преуспел в строительстве: первый – по общей введенной в эксплуатацию площади в расчете на тысячу человек (332,1 кв. м.), второй – по введенной площади индивидуальными застройщиками (237,7 кв. м).

Ямало-Ненецкий автономный округ лидировал в пяти позициях: по обороту общественного питания (16,6 тыс. рублей), обороту розничной торговли (140,7 тыс. рублей) и объему платных услуг (46,2 тыс. рублей) на душу населения. Наибольший размер номинальной начисленной зарплаты также наблюдался на Ямале (119,8 тыс. рублей). Как и наименьший индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги на конец июня 2021 года к декабрю 2020 года (102,6%).

Самый высокий темп роста реальной начисленной зарплаты (103,7%) в первом полугодии отмечался в Свердловской области. Челябинская область на первом месте по промышленному производству (113,3%) и – традиционно – по производству скота и птицы на убой: 61 кг на душу населения.