В Тюмени выявят аварийные дома. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени выявят аварийные дома. За дело возьмется прокуратура.

«В целях выявления многоквартирных домов с признаками аварийности, в отношении которых в установленном порядке не принимались решения о признании их непригодными для проживания, прокурор Тюмени Эдуард Гиматов совместно с главой города Русланом Кухаруком проведут прием граждан», – сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что прием будет проходить 14 сентября с 17.00 до 18.00 по адресу: Тюмень ул. Даудельная, 1. Предварительная запись осуществляется по телефону 56-89-52. Сотрудники заверили, что все обращения проверят, а при наличии оснований примут необходимые меры прокурорского реагирования.