Как спасти жизнь, тюменцев научат на манекенах

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Тюменцев приглашают отметить Всемирный день первой помощи сегодня, 11 сентября. Профилактическая акция «Стань героем. Спасай жизни. Первая помощь для каждого и везде!» начнется на набережной возле конторы Пароходства в 13:00.

Оказать первую медицинскую помощь пострадавшему должен уметь каждый. Важно это сделать без паники и суеты, в первые же минуты случившегося несчастья. Четкие, организованные, отработанные действия могут спасти жизнь близкого человека, уверяют сотрудники тюменской станции скорой помощи.

– Первое и самое важное звено в оказании помощи пострадавшим – очевидец и его умения, затем уже профессиональные руки и оборудование медиков скорой помощи и стационара, – считает куратор проекта «Первая помощь» Ирина Бердюгина.

На бесплатных мастер-классах медики обучают тюменцев на манекенах, как спасти жизнь. Такие занятия проводятся в школах и на предприятиях Тюмени, заявки принимаются по телефону: 89220703808.

Занятия рассчитаны на людей без медицинского образования: инструкторы помогут освоить базовые навыки по спасению жизни даже тем, кому кажется, что опасность случится с кем угодно, только не с ними и их близкими. За семь лет существования проекта более 10 000 тюменцев овладели навыками оказания первой помощи.