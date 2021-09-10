«Не знает, в чем перевозить»: в Тюмени автомобилистка ехала с 3-месячным малышом на переднем сиденье

в Тюмени автомобилистка ехала с 3-месячным малышом на переднем сиденье. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени автомобилистка ехала с 3-месячным малышом на переднем сиденье. Автоинспекторам, остановившим машину нарушительницы, она заявила, что не знает, в чем перевозить ребенка такого возраста.

– Женщина вообще не считает необходимым пристегивать младенца, так как с ней не может случиться ДТП, и ребенок точно не пострадает. Тем не менее сама водитель пристегивается ремнем безопасности, – отметили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Еще один нарушитель – водитель «Вольво» – перевозил 11-летнего сына на переднем сиденье без удерживающего устройства. Он считает, что мальчик уже достаточно вырос, чтобы находиться на переднем сиденье просто пристегнутым ремнем безопасности.

Все нарушители привлечены к административной ответственности. ГИБДД призывает родителей ответственно относиться к соблюдению правил перевозки детей, от этого зависят их жизнь и здоровье.