Детский книжный магазин-фестиваль открылся в Тобольске 10 сентября

Фото: группа "Книги в городе" "ВКонтакте"

Познакомиться с лучшей детской визуальной литературой авторов со всего мира смогут юные тоболяки в течение месяца. Первый детский книжный магазин открылся в северо-восточной башне гостиного двора в Тобольском кремле 10 сентября.

Каждое издательство представит в магазине по 50 книг. В гостином дворе, на Красной площади, в красной водонапорной башне и в исторической части Тобольска пройдут встречи с авторами, мастер-классы и экскурсии. А башня на красной площади превратится в первый Тобольский детский книжно-туристический центр, где пройдет выставка «50 книг о городе».

Коллекция составлена из книг издательств и музеев «Арт-Волхонка», «Белая ворона», «Городец», «Качели», «Карьера-пресс», «Компас-гид», «Лебедев», «Манн, Иванов и Фербер», «Мелик Пашаев», «Миля», «Пешком в историю», «Поляндрия», «Розовый жираф», «Самокат», Третьяковская галерея, Ad Marginem, Garage, сообщает ИА «Тюменская линия».

10 сентября Анастасия Колесник провела экскурсию по издательской программе Ad Marginem и А+А. Она рассказала, почему книжный мир так увлечён книжкой-картинкой и почему даже серьезные издательства, выпускающие интеллектуальный нон-фикшн, запустили детские программы.

- Наша детская программа, это отражение нашей взрослой издательской программы. Какие бы книги мы не выпускали, мы стараемся увлечь читателя на новые территории знания и открыть новую визуальную культуру, - пояснила она.

Книжный магазин работает до 10 октября. По пятницам гостей ждут с 17:00 до 20:00, в субботу и воскресенье – с 11:00 до 20:00.

Магазин-фестиваль открывается в рамках федеральной программы «Книги в городе» при поддержке администрации Тобольска, Тюменского музейно-просветительского объединения, программы социальных инвестиций «СИБУРа» «Формула хороших дел».