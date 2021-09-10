В Тюмени мужчина насмерть забил отца ногами. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он насмерть забил отца.

Трагедия произошла 4 июля в одной из квартир дома в проезде Заречный. В ней проживали обвиняемый и потерпевший. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт на бытовой почве.

– Горожанин нанес близкому родственнику около 10 ударов руками и ногами по голове и в область туловища. Мужчина вскоре скончался от переломов ребер и разрывов внутренних органов, – сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Злоумышленника задержали и заключили под стражу в короткие сроки. В настоящее время сотрудники ведомства собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд.