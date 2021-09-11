Тюменские фестиваль- форум «Живые лица» соберет театры от Москвы до Хабаровска

Театры предоставят доступ к видеозаписям спектаклей только в дни проведения фестиваля — с 24 по 26 сентября. Фото: Театральный фестиваль «Живые лица»

Международный молодежный театральный фестиваль «Живые лица» пройдет в Тюмени 24-26 сентября. 13 форум покажет гостям 13 спектаклей театров со всей России и зарубежья.

– Из-за пандемии и тяжелых финансовых условий 13-е по счету «Живые лица» пройдут в онлайн-формате как фестиваль-форум. В этот непростой год мы опять надеемся на наших верных зрителей, на их широкий интерес к спектаклям, мастер-классам и дискуссионным площадкам, где будут обсуждаться актуальные театральные темы. Уверены, что несчастливый номер фестиваля не скажется на его качестве, и мы сохраним высоту, взятую за тринадцать лет, — рассказала исполнительный директор фестиваля Марина Жабровец.

Программа фестиваля-форума будет насыщенной - 13 спектаклей из Москвы (МХАТ), Красноярска, Хабаровска, Когалыма, Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска и других городов. Из Польши "приедет" хореографический эксперимент с мультимедиа, и из Греции - крутая танцевальная команда, будет четыре интересных мастер-класса и три онлайн-трансляции из студии «Моего портала», где пройдут дискуссии на тему дистанционного обучения режиссеров, перспектив развития эко-театра и социального театра, а также обмен мнениями о фестивальных спектаклях, розыгрыши призов и мерча.

Театры предоставят доступ к видеозаписям спектаклей только в дни проведения фестиваля — с 24 по 26 сентября. Конкурса и гран-призера, в отличие от прошлых лет, не будет. Диплом лауреата получит каждый театр, прошедший строгий отбор. Самые активные зрители, приславшие содержательные отзывы о спектаклях, получат памятные призы, сообщают организаторы.