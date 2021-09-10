На Тюмень надвигается сильный ветер. Фото: Вадим Бегун

Синоптики уведомляют о неблагоприятном природном явлении: на Тюмень надвигается сильный ветер. Он будет бушевать в областной столице 12 сентября.

По данным Тюменского гидрометцентра, 12 сентября будет облачно, пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. В этот день будет дуть ветер северо-западного направления со скоростью 8 – 13 метров в секунду. Днем его порывы достигнут 18 м/с. Температура ночью +1…+3 °С, днем +9…+11 °С.

– При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, – посоветовали в ГУ МЧС по Тюменской области.