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Общество12 сентября 2021 8:21

Тюменские школьники попадают на уроки через входной фильтр

С начала нового учебного года управление Роспотребнадзора напоминает об антиковидных рекомендациях
Сергей Швецов
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Тюменские школьники попадают на уроки через входной фильтр.

Тюменские школьники попадают на уроки через входной фильтр.

Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские школьники попадают на уроки через входной фильтр. Во всех учебных заведениях региона организован входной фильтр с измерением температуры тела у сотрудников и обучающихся.

–Учителя должны быть внимательны к каждому школьнику и коллегам. Лица с признаками инфекционных заболеваний: респираторными, кишечными, повышенной температурой тела должны быть незамедлительно изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой медицинской помощи, либо прибытия родителей, – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства планируют совершать рейды в школы в плановом порядке и по письменным обращениям, в которых есть жалобы на нарушения требований, передает «Тюменская линия».