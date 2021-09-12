Тюменские школьники попадают на уроки через входной фильтр. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские школьники попадают на уроки через входной фильтр. Во всех учебных заведениях региона организован входной фильтр с измерением температуры тела у сотрудников и обучающихся.

–Учителя должны быть внимательны к каждому школьнику и коллегам. Лица с признаками инфекционных заболеваний: респираторными, кишечными, повышенной температурой тела должны быть незамедлительно изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой медицинской помощи, либо прибытия родителей, – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства планируют совершать рейды в школы в плановом порядке и по письменным обращениям, в которых есть жалобы на нарушения требований, передает «Тюменская линия».