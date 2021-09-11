Муфтий Тюменской области беседовал со студентами об экстремизме

Председатель Духовного управления мусульман Тюменской области Муфтий Зиннат-хазрат Садыков. Фото: Информационно-просветительский портал «Аль-хакк»

Ислам – религия мира и добра, заверяет муфтий Тюменской области Зиннат-хазрат Садыков. Он провел беседу со студентами ГАУ Северного Зауралья, чтобы проповедовать правильные ценности, тем самым обезопасить ребят от неверного толкования мусульманства псевдорелигиозными группировками. Встреча прошла 7 сентября, ее посвятили Дню солидарности и борьбы с терроризмом, пишет «Тюменская область сегодня».

По данным духовного управления мусульман Тюменской области отметили, в студенческой среде Тюмени в последние годы стало больше ребят из стран с мусульманским вероисповеданием. Зиннат-хазрат Садыков убежден, что такие беседы с молодежью, исповедующих Ислам, очень важны.

– В настоящее время к Исламу относятся недоверчиво из-за политических противоречий, однако по своей сути это религия добра и мира. Наша задача – обезопасить молодежь от экстремистских действий, вербовки в радикальные псевдорелигиозные группировки, а также развить уважительное отношение к мировым религиям, – считает священнослужитель.

На встрече муфтий региона вкратце разъяснил студентам основные догматы ислама, рассказал об учении Пророка Мухаммада, ни в коем случае не призывающего к смутам и войнам, а наоборот, призывающего к миру и созиданию.

По убеждению Зинната-хазрат Садыкова, такие беседы с молодыми людьми формируют правильное понимание религиозных аспектов жизни, помогают разрушить стереотипы и способствуют развитию уважительного отношения к мировым религиям.