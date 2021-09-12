В Тюмени городская библиотека запустила несколько проектов для любителей читать. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени городская библиотека запустила несколько проектов для любителей читать. В рамках одного из них проходят читки.

Стало известно, что 31 августа завершился конкурс летнего чтения для школьников. Дети 7-14 лет читали книги вне курса литературы, отвечали на вопросы по ним и выполняли творческие задания. Для взрослых летом прошел марафон «Пикник книг» в онлайн-формате. Тюменцы встречались с местными писателями и участвовали в розыгрышах книг.

Другой проект – Литературный лицей, в рамках которого проходят читки. По словам главного библиотекаря отдела социокультурной деятельности Центральной городской библиотеки Артема Тихомирова, на литературных читках можно прочесть свои произведения или послушать других тюменских авторов, передает «Вслух.ру».