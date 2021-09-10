Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 сентября 2021 года увеличилось на 230 человек, 15 скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 10 сентября 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 230 и составило 57 238 человек, 15 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 212 человек выздоровели (за весь период – 50 230), 36 детей заболели (из общего числа заболевших), 28 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 56 466 человек остаются под медицинским наблюдением, 160 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 580 047 человек, полный курс прошли 533 276.

За последние сутки в России выявлен 18 341 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 789 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 17 121 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 102 625 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 191 165 летальных исходов, выздоровели 6 357 272 человека.