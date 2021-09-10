В квартире на улице Газовиков тюменка ранила ножом мужчину. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 6 Тюмени поступило сообщение из больницы, что к ним из дома на улице Газовиков медики привезли 42-летнего местного жителя с телесными повреждениями. Мужчина пояснил, что ранение ему нанесла сожительница.

Сотрудники полиции задержали ранее не судимую неработающую 34-летнюю тюменку. Подозреваемая рассказала, что они с сожителем вечером выпивали алкоголь. Между ними возникла ссора на бытовой почве, переросшая во взаимные оскорбления.

– В ходе конфликта женщина ножом нанесла потерпевшему ранение, – сообщила пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алиса Пислегина.

В отношении подозреваемой отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Фигурантка находится под обязательством о явке и надлежащем поведении.