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Общество12 сентября 2021 9:10

В Тюмени пройдет международный форум «Кинопедагогика»

В 2020 году организаторы форума получили более 700 заявок от желающих принять участие
Сергей Швецов
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В Тюмени пройдет международный форум «Кинопедагогика». Фото - кинопедагогика.рф.

В Тюмени пройдет международный форум «Кинопедагогика». Фото - кинопедагогика.рф.

В Тюмени 27 и 28 сентября пройдет международный форум «Кинопедагогика». Мероприятие посвятят теме медиавоспитания и кинообразования.

– В программу мероприятия войдут панельные дискуссии, круглый стол на тему финансирования детских медиапроектов с участием представителей Фонда культурных инициатив и Института развития интернета, педагогический стендап и воспитательный хакатон, в рамках которого участников попросят найти решение проблемных ситуаций за определенное время, – сообщили организаторы.

В 2020 году организаторы форума получили более 700 заявок от желающих принять участие. В итоге очно мероприятие посетили 60 специалистов, еще 170 человек стали зрителями онлайн-трансляции, передает «Тюменская область сегодня».