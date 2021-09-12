В Голышмановском округе остановку превратили в русскую избу

В Голышмановском округе остановка превратилась в избу. Фото: Ольга Крыльцова

В Голышмановском округе активисты самостоятельно обустраивают остановки. Первооткрывателями стали активисты деревни Черемшанки.

Здесь художница Ираида Алексеева преобразила остановочный комплекс, превратив его в деревенскую избу с русской печкой, с лавкой и самоваром. Павильон украсил общероссийский хештег # Возвращайся домой.

Отметим, что идея принадлежит исполнительному директору Голышмановского благотворительного фонда «НАШЕ ВРЕМЯ» Ольге Бадрызловой. По ее словам, зачастую остановки в деревнях становятся местом для посиделок молодёжи, а в павильоне-избе ни у кого не поднимется рука разбрасывать мусор.

– В округе немало безликих и неухоженных павильонов – их везде можно украсить по своему вкусу и усмотрению. Остановочный павильон в центре села – это всегда «лицо» населённого пункта, – передает слова Бадрызловой «АиФ - Западная Сибирь».