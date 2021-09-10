В Тюмени пожилой мужчина разгуливал по улице с пистолетом. Фото: Пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

В Тюмени экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину с пистолетом. Позже выяснилось, что оружие было пневматическим.

– Находясь на маршруте патрулирования, наряд группы задержания получил информацию, что на одной из улиц областного центра замечен неизвестный, возможно, в нетрезвом состоянии, с похожим на оружие предметом в руке. Сотрудники оперативно прибыли по указанному адресу и вскоре в одном из дворов обнаружили мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым, – сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Стражи порядка задержали 61-летнего местного жителя. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.