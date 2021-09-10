Тюменок приглашают на набережную пройти маммографию. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменок 11 сентября приглашают на набережную пройти маммографию. Мероприятие проходит в рамках профилактической акции «Стань героем, спасай жизни. Первая помощь для каждого и везде!».

Передвижной цифровой маммограф будет работать на территории мультицентра «Контора пароходства» с 13.00 до 15.00. Маммография проводится при наличии паспорта и полиса ОМС в порядке живой очереди. Результаты можно будет получить, начиная со среды, 15 сентября, в медицинском городе по адресу: ул. Барнаульская, 32, каб. 180 (лично, предъявив паспорт).

– Исследование наиболее показательно, если выполняется на 5 – 12-й день менструального цикла. В период менопаузы маммография проводится в любое время. Специальной подготовки не требуется, но в день процедуры лучше отказаться от использования дезодорантов, лосьонов и талька, так из-за них изображение может исказиться, – отметили в медучреждении.