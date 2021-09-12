В тюменской кофейне бесплатно проведут серию читок пьес. Фото: из группы "Космос / Молодежный театральный центр" во ВКонтакте.

В тюменской кофейне бесплатно проведут серию читок пьес. На мероприятие приедет театральный критик, эксперт национальной театральной премии «Золотая маска» Ксения Аитова.

Пьесу Насти Казьминой «Когда я вырасту большой» прочитает театральный коллектив «Зеленый свет» 17 сентября в 17.00 в кофейне «Ex.позиция». Это фантастическая история о городских интеллектуалах, которые неожиданно для себя оказались в другом измерении.

Одна из читок пройдет в Ишиме 17 сентября в 19.00 в мультицентре «Моя территория». Синтетический театр Rose прочитает пьесу драматурга Дениса Орлова «Небо на потолке».

18 сентября в 21.00 в кофейне «Ex.позиция» театр «МАЙ» прочтут пьесу драматурга Сергея Давыдова «Летсплей». А завершит программу читка пьесы драматурга из Санкт-Петербурга Анастасии Букреевой «Черная пурга», которая пройдет 19 сентября в 16.30 в театральном центре «Космос», передает «Мегатюмень».