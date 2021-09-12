Врачами ишимской больницы мечтают стать 16 первокурсников. Фото: Ольга Крыльцова

Врачами ишимской больницы мечтают стать 16 выпускников школ из пяти муниципальных районов юга Тюменской области. Целевая подготовка учитывает потребности и медучреждений, и будущих медработников.

Так, одиннадцать человек выбрали специальность «Лечебное дело», пятеро – специальность «Педиатрия». Учиться они будут по целевому направлению от Областной больницы №4. Поступление в вуз проходит на конкурсной основе, но не в рамках общего потока абитуриентов, а отдельно.

– У учащегося на «целевой основе» есть ряд обязанностей перед учреждением, которое выдало ему направление в вуз. Прежде всего, успеваемость должна быть исключительно положительной. Он обязан соблюдать все обязанности по договору, иначе должен будет возместить все расходы, связанные с его подготовкой. Но у целевиков есть одно существенное преимущество: по окончании вуза рабочее место им гарантировано, – отметил главврач ОБ №4 Вячеслав Афанасьев.