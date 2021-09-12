Погода на 12 сентября в Тюмени: сильный ветер

В Тюмени ожидается сильный ветер. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 12 сентября, в Тюмени ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 3 градуса, днем плюс 11. Вечером столбики термометров покажут плюс 6 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 2 – 9 метров в секунду.

В этот день отмечается Перенесение мощей святого благоверного великого князя Александра Невского в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Наши предки заметили, что теплый вечер и звездная ночь 12 сентября обещают хороший урожаю следующего года, а теплый и сухой день указывают на позднюю зиму.