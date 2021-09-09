Александр Моор сообщил о строительстве путепровода через Транссиб в Ялуторовске. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о строительстве путепровода через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске. В настоящее время глава региона находится с рабочей поездкой в городе.

– Сегодня подписал постановление правительства Тюменской области. Муниципальный бюджет получит деньги на строительство важного для Ялуторовска объекта в рамках региональной госпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры, – рассказал Моор.

По его словам, проект путепровода уже разработан, получено положительное заключение государственной экспертизы.

Общая протяженность объекта составит более двух километров. Построить развязку планируется за два года. Таким образом, первые автомобили смогут проехать по ней в 2023 году.