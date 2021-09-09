В Тюмени глава строительной компании обманул налоговую на 35 миллионов рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «ДСК 2000». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Директор не желал платить НДС и налог на прибыль. Он передал главному бухгалтеру компании фиктивные счета-фактуры, в которых содержались заведомо ложные сведения о выполненных работах шестью фирмами-однодневками. Женщина не знала об афере.

– Она отражала данные в бухгалтерском учете и налоговых декларациях. Это позволило организации в 2016 – 2018 годах уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль в сумме более 35 млн рублей, – сообщили в пресс-службе ведомства.

На банковские счета, имущество организации и самого обвиняемого на сумму свыше 60 млн рублей наложили арест. Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.