Завод по изготовлению тротуарной плитки «Поревит» открылся в Ялуторовске при поддержке Сбербанка. Фото - Сбер.

Завод по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства «Поревит» открылся в Ялуторовске при финансовой поддержке Сбербанка. Общая стоимость проекта составляет 865 млн рублей. Объем инвестиций, предоставленных банком сроком на 10 лет ООО «Выбор-КСМ» группы компаний «Партнер», порядка 450 млн рублей.

Финансирование проекта осуществлялось по специальной федеральной программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой Министерством экономического развития РФ совместно с АО «Корпорация «МСП». Это позволило предоставить кредитную линию под более низкую фиксированную процентную ставку.

На территории завода стеновых материалов «Поревит» было построено два цеха. Планируемая мощность нового производства – 0,7 млн квадратных метров тротуарной плитки в год. Это крупнейшее производство такого рода в УрФО. Тротуарная плитка и элементы благоустройства будут производиться под известным брендом «Выбор». Предприятие является одним из крупнейших производителей плитки в стране, в его состав входит пять заводов.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Сбербанк всегда поддерживает инвестиционные проекты в различных отраслях российской экономики. Открытие завода в Тюменской области – это не только создание новых мощностей, но и увеличение количества рабочих мест, расширение продуктового портфеля, новые рыночные сегменты. Мы рады быть причастными к такому знаковому событию и уверены, что компания «Выбор-КСМ» сможет стать российским лидером по производству тротуарной плитки».

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.