В Тюмени из-за плохой погоды переносят велопарад. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени переносят велопарад. Спортивное событие пройдет в июне 2022 года.

– По причине ухудшения погодных условий в городе Тюмени, в целях обеспечения безопасности здоровья населения, а также учитывая многочисленные обращения жителей города, принято решение перенести велопарад на летний период – на июнь 2022 года, – передает организационный комитет велопарада-2021.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменский велопарад пройдет по улицам Володарского, Водопроводной, Перекопской, Республики. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. Проведение мероприятия было согласовано с Роспотребнадзором и должно было пройти с соблюдением всех противоэпидемических требований.