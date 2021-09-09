Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 сентября 2021 года увеличилось на 227 человек, 21 скончался. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 сентября 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 227 и составило 57 008 человек, 21 скончался.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 199 человек выздоровели (за весь период – 50018), 24 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 26 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 57379 человек остаются под медицинским наблюдением, 160 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 578 628 человек, полный курс прошли 530 510.

За последние сутки в России выявлено 18 380 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 19 639 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 084 284 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 190 376 летальных исходов, выздоровел 6 340 151 человек.