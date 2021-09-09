За 5 лет количество электромобилей в Тюменской области выросло почти в 60 раз. Фото - "СУЭНКО".

9 сентября – Всемирный день электротранспорта. За последние 5 лет количество электрокаров в Тюменской области выросло почти в 60 раз.

По данным агентства «Автостат», на 1 января 2021 года в России было зарегистрировано 10 836 электромобилей. Это на 71% больше, чем в прошлом году. Существенный прирост отмечают в Тюменской области. В 2016 году в столице региона было зарегистрировано всего 3 электромобиля, а на сегодня их почти 200.

Одна из причин роста – динамичное развитие инфраструктуры электротранспорта. Только за последние 4 года компания «СУЭНКО» установила в регионе 7 бесплатных зарядных станций. 4 из них общедоступные – 3 в Тюмени и одна в Тобольске. По данным СУЭНКО, за 2 года потребление электроэнергии на зарядках компании выросло почти в 4,5 раза.

Энергетики отмечают, что 85% тюменского автопарка электромобилей составляют Nissan Leaf. На втором месте – Mitsubishi Minicab Miev (5,13%), на 3-м – Mitsubishi I-Miev (3,21%). У других брендов (Tesla, Jaguar, Audi) показатель меньше – доля каждого в Тюменской области менее 1%. Хотя именно эти модели регулярно прогрессируют на мировом рынке. Еще недавно считалось, что электротранспорт не предназначен для зимы, но Илон Маск доказал, что адаптация таких автомобилей к холодному климату вполне реальна.

Производители более доступных моделей тоже прогрессируют. Когда уровень заряда аккумулятора снижается, машина переходит в энергосберегающий режим. Мощность мотора ограничивается, и электрокар ведет себя не так динамично, как при полной батарее. Это предусмотрено для того, чтобы сэкономить запас хода.

По данным агентства Bloomberg, рынок электротранспорта совершит мощный рывок в течение следующих 19 лет: электрокары продолжат теснить автомобили с ДВС и к 2040 году займут как минимум две трети мирового авторынка. Подобный рост ожидают и в России. К 2024 году в стране планируется выпустить 25 тысяч электромобилей и открыть 9 тысяч зарядных станций. Такие показатели зафиксированы в «Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта», утвержденной правительством РФ.