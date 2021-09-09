В Тюмени пьяный пассажир стрелял в водителя. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени пьяный пассажир стрелял в водителя, который работает в сфере доставки. Итогом незадавшейся поездки стало обращение в больницу и полицию.

Стало известно, что инцидент произошел еще в понедельник. В этот день пострадавший выполнял заказ по доставке. В какой-то момент к водителю обратился мужчина с просьбой оказать услугу такси. Тот согласился, но вскоре от идеи отказался – пассажир стал оскорблять его, к тому же чувствовался запах перегара.

Когда тюменец, устав от такого отношения, остановил авто и попросил «клиента» выйти из машины, тот стал стрелять по ногам из травматического пистолета.

В пресс-службе Управления МВД по Тюменской области сообщили, что заявление по данному инциденту поступило в отдел № 1. По факту проводится проверка. В ведомстве также отметили, что в настоящее время участник конфликта опрошен.