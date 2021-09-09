В Тюмени ребенок попал в реанимацию после наезда авто. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени рядом с СНТ «Колос» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. Водитель на «КИА» сбил 13-летнего велосипедиста, он с другом катался по улицам.

По информации регионального департамента здравоохранения, вызов на станцию скорой помощи поступил 8 сентября в 18.02. Бригада медиков прибыла на место происшествия в 18.16.

– После осмотра и оказания помощи пациента доставили в областную клиническую больницу № 2. Сейчас состояние оценивается как тяжелое, ребенок в реанимации, – прокомментировали в ведомстве.

По словам врачей, в настоящее время проводятся необходимые диагностические исследования для определения тактики дальнейшего лечения, передает «МегаТюмень».