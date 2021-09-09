Андрей Степанов прокомментировал инициативу внедрение в школах института помощников директора по воспитательной работе. Фото: Ольга Крыльцова

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов прокомментировал инициативу внедрение в школах института помощников директоров по воспитательной работе. В регионе она реализуется пока в пилотном варианте.

– Это очень правильна инициатива. Наш опыт будет оцениваться по всей стране. Анна Кузнецова (инициатор идеи, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ. – Прим. ред.) – важный ориентир для нашей деятельности. Ее личное участие в спасении детей из зоны боевых действий на Ближнем Востоке вызывает большое уважение. Защита детей является для нее настоящим делом жизни, а мы стараемся помогать ей в этом, – отметил Степанов.

Он также высказал мнение, что сейчас очень важно уметь найти себя в обществе и коммуницировать с другими людьми: «Поэтому школа является важнейшим звеном в воспитании ребенка».