Погода на 10 сентября в Тюмени: ночной мелкий дождь к утру усилится

В Тюмени ночной мелкий дождь к утру усилится. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 10 сентября, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Ночной мелкий дождь к утру усилится. Во второй половине дня он начнет затихать и ближе к вечеру закончится.

Температура воздуха ночью плюс 10 – 9 градусов, днем плюс 13 – 11. Вечером столбики термометров покажут плюс 9 – 8 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 2 – 7 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Саввы Крыпецкого. Наши предки славили урожай, начинались веселые осенние ярмарки. Люди не зря спешили справиться с полевой работой, поскольку с этого времени нередко начинались осенние дожди. Если в этот день был слышен гром, то он предвещал теплую осень.