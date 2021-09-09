В Тюмени изменится стоимость платных парковок. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени на 7 парковках произойдет снижение цены на 5 рублей. Это произойдет с 20 сентября.

Так, стоимость будет составлять: ул. Герцена (нечетная сторона, от ул. Первомайской до ул. Дзержинского) – 35 руб./час; ул. Герцена (нечетная сторона, от ул. Дзержинского до ул. Челюскинцев) – 35 руб./час; многоуровневая парковка на набережной реки Туры – 25 руб./час; ул. Республики, 1 – 35 руб./час; ул. Ленина, 68/102 – 35 руб./час; ул. Герцена, 52 – 30 руб./час; ул. Первомайская, 14/1 – 30 руб./час.

– Чтобы регулировать поток транспортных средств и не допустить большого скопления машин на платной парковке на улице Ленина у здания администрации, размер платы увеличится. С 20 сентября цена составит 45 рублей в час, – дополнили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

В ведомстве отметили, что тариф устанавливается таким образом, чтобы парковка не заполнялась больше чем на 85%. В противном случае оборачиваемость её снижается. Так, при низкой наполняемости парковки – менее 75% – срабатывает обратный механизм и цена паркинга снижается.

Еще одним нововведением станет изменение режима работы платной многоуровневой парковки на набережной реки Туры. В субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни парковка будет бесплатной. В будни плата взимается круглосуточно.