Глава Союза отцов Тюменской области Максим Шереметьев – о буллинге: «Травля есть везде». Фото: Ольга Крыльцова

Руководитель Союза отцов Тюменской области Максим Шереметьев стал инициатором проведения в областной столице занятий по повышению квалификации для 50 местных педагогов. На лекциях пойдет речь о буллинге.

– С этой проблемой сталкивается практически каждый человек в жизни, и если не знать, как противодействовать, то результат может быть плачевным. Изучив ситуации буллинга в школах, наша команда решила взяться за работу и создать программу, которая позволит как обратить внимание на эту проблему, так и не допускать травли детей в школах, – заявил Шереметьев.

Лидер программы патриотического воспитания «Достойный выбор» отметил, что помимо трехдневного семинара для педагогов на базе «Конторы пароходства» планируется также создать серию видео, которые привлекут внимание к данной проблеме и позволят создать нетерпимость к проявлениям травли в школьных коллективах.

Он пояснил, что травля есть везде – не только в школах, но и в студенческой среде, и в трудовых коллективах, и в армии.

– Работы много. Со мной связались уже много людей. Пишут педагоги, готовые подключиться, творческие люди, которые хотят приложить руку к созданию сценариев для социальной рекламы.