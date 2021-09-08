Что можно посмотреть на Тюменском нефтегазовом форуме? Фото: "Тюменский Нефтегазовый Форум" в ВК.

В Тюмени с 14 по 16 сентября пройдет нефтегазовый форум. Рассказываем, что можно посмотреть на мероприятии.

По информации организаторов, в 2021 году до 1 500 квадратных метров расширился выставочный павильон. Здесь посетители увидят новейшие IT-разработки. Можно посетить бесплатные лекции, где спикеры обсудят проблемы окружающей среды и энергии будущего.

Для активных любителей науки и технологий 15 сентября с 7.00 до 8.30 пройдет утренний забег на набережной. Сильно утруждаться не придется: забег на две дистанции – 3 и 5 километров.

В этот же день с 11.00 до 20.00 в библиотечно-музейном комплексе ТюмГУ можно познакомиться с экспонатами художественной выставки современного искусства «Создать новый слой». Программа начнется с кураторской экскурсии.