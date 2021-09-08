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Общество8 сентября 2021 14:11

В Тюменской области пересмотрят тарифы на ЖКХ

Изменения коснутся более ста тысяч квартир
Сергей Швецов
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В Тюменской области пересмотрят тарифы на ЖКХ. Скриншот из видео.

В Тюменской области пересмотрят тарифы на ЖКХ. Скриншот из видео.

В Тюменской области пересмотрят тарифы на жилищно-коммунальное хозяйство. Теперь жители региона будут платить за комуслуги по принципу «одна труба – один тариф».

– Я поручил подготовить изменения в закон Тюменской области «О льготных тарифах». В соответствии с новой редакцией закона потребители, получающие тепло, холодную воду или, наоборот, водоотведение «через одну трубу», будут платить одинаково, – сообщил губернатор Александр Моор.

Он отметил, что законопроект, который установит одинаковые льготные тарифы для потребителей, проживающих в домах разного года постройки, уже внесен в областную Думу. Глава региона добавил, что изменения коснутся более ста тысяч квартир и трех тысяч частных домов.

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В Тюменской области пересмотрят тарифы на ЖКХ.
В Тюменской области пересмотрят тарифы на ЖКХ.