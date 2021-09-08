«Тюменнефтегаз» поддержал акцию «Первоклашка». Фото предоставлено "КП".

В преддверии Дня знаний АО «Тюменнефтегаз» приняло участие в ежегодной благотворительной акции «Первоклашка», которую организует тюменский Центр социальной помощи «Надежда».

Предприятие передало портфели и все необходимые для первоклассника канцелярские принадлежности воспитанникам Дома социальной реабилитации семей и детей «Борки». В канун 1 сентября портфели торжественно вручены будущим школьникам.

Ежегодная благотворительная акция «Первоклашка» помогает тысячам семей, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, собрать детей к школе. АО «Тюменнефтегаз» принимает участие в ежегодной благотворительной акции и устраивает детям праздник с 2016 года. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой передача подарков проводилась без традиционных культурно-массовых мероприятий.