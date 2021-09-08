Программный директор TNF Александр Сакевич рассказал подробности о форуме. Фото - "Тюменский Нефтегазовый Форум".

Программный директор TNF Александр Сакевич рассказал подробности о форуме. Так, деловая программа события строится из трех основных блоков: технологические сессии и мероприятия, которые связаны с недропользователями и нефтегазовыми компаниями, технологические дни для поставщиков и профильные круглые столы.

– Нам удалось, несмотря на пандемию, договориться с компанией «Лукойл». Делегацию возглавит Шамсуаров Азат Ангамович. Будет большая делегация от «Новатэк» и от «Сургутнефтегаз», несмотря на то что они крайне редко в последнее время встречаются очно, – рассказал Сакевич.

Кстати, большую часть из сессий деловой программы участники форума смогу посмотреть дистанционно, в прямом эфире на YouTube-канале форума.