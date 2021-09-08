Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 сентября 2021 года увеличилось на 227 человек, 15 скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 8 сентября 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 227 и составило 56 781 человек, 15 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 181 человек выздоровел (за весь период – 49 819), 38 детей заболели (из общего числа заболевших), 25 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 57 698 человек остаются под медицинским наблюдением, 160 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 576 763 человека, полный курс прошли 527 478.

За последние сутки в России выявлено 18 024 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 797 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 262 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 065 904 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 189 582 летальных исхода, выздоровели 6 320 512 человек.