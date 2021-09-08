Замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев рассказал об уникальности ТНФ в 2021 году. Фото - admtyumen.ru.

Замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев рассказал об уникальности ТНФ в 2021 году, который пройдет в областном центре с 14 по 16 сентября. Так, на мероприятии будет действовать площадка, приуроченная к Году науки и технологий в России. Своими креативными идеями поделятся студенты.

– Уникальность TNF-2021 заключается в серии направлений и мероприятий, организуемых в рамках форума. Это выставки технологий и продуктов, которые производят отечественные и международные компании, пленарная сессия, позволяющая познакомиться со стратегиями и направлениями развития различных компаний, а также технологические дни и технологический акселератор, – сообщил Пантелеев.

Замгубернатора напомнил об открытии карбонового полигона. Это территория с уникальной экосистемой для разработки и испытаний технологий, значимых для лесных территорий и сельскохозяйственных земель. Он отметил, что проект – показатель системности реализации новых направлений, обсуждаемых в рамках форума.